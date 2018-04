The Wombats: Würdevoll durch die Zeit getaucht

In den Bann ziehen sie ihre Anhänger mit den unzähligen Hits. „Kill The Director“, „Jump Into The Fog“, „Moving To New York“ oder der Durchbruchssong „Let’s Dance To Joy Division“ - beneidenswert, wie leicht den Mittdreißigern memorable Kompositionen über die Jahre aus der Hand flossen. Verstärkt mit den famosen Songs des aktuellen Albums, des wohl besten seit ihrem Debüt vor elf Jahren, ergibt das eine schweißtreibende Hochgeschwindigkeits-Indierockshow, die nur beim nachdenklichen „I Don’t Know Why I Like You But I Do“ kurz den Fuß vom Gaspedal nimmt. Mit Songs wie „Turn“ und vor allem „Lemon To A Knife Fight“ sind die Wombats, die am Ende selbige Tiere in Kostümen auf der Bühne tanzen lassen, leichtfüßig und mühelos in der Gegenwart angekommen. Humor und Spielfreude hielten sich stets die Waage und nach 90 Minuten wussten so einige: da wäre sogar noch mehr gegangen. Vielleicht als Zugabe ja bald auf einem Festival. Mehr zu den Vorkommnissen in der Band verriet uns Murph davor im Interview.