Comey: „Mafia-Boss“ Trump „lügt in jeder Hinsicht“

Der im Vorjahr gefeuerte FBI-Chef James Comey vergleicht US-Präsident Donald Trump in einem neuen Buch mit einem Mafia-Boss. Trump fordere absolute Loyalität, sehe die ganze Welt gegen sich und lüge in jeder Hinsicht, schreibt Comey laut US-Medienberichten in seinem neuen Buch „A Higher Loyalty: Truth, Lies and Leadership“, das am Dienstag in den Handel kommen soll.