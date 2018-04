Landwirt (32) stürzt mit Traktor Hunderte Meter ab

Ein Landwirt ist am Donnerstag in Niederösterreich mit seinem Traktor samt Anhänger beim Ausbringen von Gülle auf einem steilen Abhang Hunderte Meter abgerutscht. In einem über zehn Meter tiefen Graben kam das Fahrzeug zum Stillstand. Der 32-Jährige konnte selbst aus dem Gefährt klettern. Ein Notarzthubschrauber flog den Verletzten ins Universitätsklinikum St. Pölten.