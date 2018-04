Linzer Luft: Rechnungshof zündet „Bombe“

Drei Monate hat der Rechnungshof dem Prüfungsthema „Luftgüte in OÖ und Maßnahmen zur Einhaltung der Grenzwerte“ gewidmet. Heute, Freitag, wird der Bericht darüber veröffentlicht. Was ihn so brisant macht, ist, dass das Prüforgan des Landtags das Thema nicht so sehr an den drohenden EU-Strafzahlungen, also monetär, sondern am mangelnden Schutz der Gesundheit der Bevölkerung gegen die Abgase von Dieselfahrzeugen aufhängt.