Pankl plant weitere Werke in Kapfenberg

Nächster Spatenstich folgt 2019

Pankl hat in den vergangenen sechs Jahren mehr als 100 Millionen Euro in die Region Bruck-Kapfenberg investiert und zählt an den beiden Standorten mittlerweile fast 1000 Mitarbeiter. Und damit ist noch lange nicht Schluss: Es sollen - in mehreren Bauabschnitten - zwei weitere Werke dieser Größenordnung folgen. Seit kurzem besteht die Option auf 80.000 m² im Kapfenberger Hightech-Park, in einem Jahr soll der Spatenstich für ein neues Werk im Luftfahrtbereich erfolgen. Inbetriebnahme: 2020. Ab dann läuft ein Großauftrag für Triebwerkswellen.