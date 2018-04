Shitstorm gegen Skandal-Schiri-Ehefrau Lucy Oliver

Seine Frau weiß also, mit was für einem Druck man als Schiedsrichter leben muß. Mit so etwas aber, was nach dem Champions-League Viertelfinale auf ihren Mann zugekommen war, bekommt man im Leben nur einmal zu tun. Doch nicht nur der Schiedsrichter wird im Netz schon die ganze Zeit zur Verantwortung gezogen, sondern auch seine Lucy. Kommentare wie „schämst du dich nicht für deinen Mann“ oder „dein Mann ist ein feiger Söldner“ oder „wieviel hat Florentino (Real-Präsident, Anmerk. der Red) gezahlt?“ überschwemmen ihre Seite. Und das vor allem wegen eines Postings vor zwei Jahren, das jetzt von „Corriere Dello Sport“ veröffentlicht wurde, in dem sie ihre Liebe gegenüber der spanischen Hauptstadt gestand. Das jetzt auszugraben war natürlich Öl aufs Feuer.