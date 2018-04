Kopfschuss mit Sturmgewehr aus Rache für Hänselei?

Aussagen „lebensfremd“ und „unplausibel“

Zweifel an der Glaubwürdigkeit des Angeklagten seien aufgekommen, da dieser etwa erst in der dritten Vernehmung erwähnt habe, „irgendwie gestolpert“ zu sein. Dass sich dann bei dem Versuch, die Waffe nicht aus den Händen zu verlieren, ein Schuss gelöst habe, nennt die Staatsanwaltschaft „aus zahlreichen Gründen lebensfremd“ und „unplausibel“. So sei an der Tür zum Ruheraum, in dem das Opfer geschlafen habe, „nur eine wenige Millimeter hohe Übergangsschiene“, das Licht sei eingeschaltet gewesen, zudem wäre bei einem unkontrollierten Betätigen des Abzugs wohl „Dauerfeuer“ abgegeben worden - nicht aber ein einzelner Schuss.