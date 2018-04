Haid und Linz rücken in der To-Do-Liste nach oben

Nächsten Schritte in Planung

Die nächsten Modernisierungs-Schritte sind in der Maximarkt-Chefetage bereits in Planung: Erst sind Maßnahmen beim Standort im Haid-Center geplant, dann im Bäckermühlweg in Linz. Wann das genau sein wird? Auf einen Zeitpunkt will sich Schrenk da nicht festlegen lassen.



Barbara Kneidinger, Kronen Zeitung