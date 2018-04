Verliebt (auch) in Berge

„Komm doch mit auf den Sella Bila Pec“, tönt’s aus dem iPhone. So eine Gelegenheit lässt man natürlich nicht aus, denn in den Julischen Alpen liegt noch massig Schnee, dass sich selbst die Lifte im Skigebiet Sella Nevea noch drehen. Obwohl bereits Mitte April, starten wir die Tour im Tal (1133m) und steigen mit den Skiern entlang des Sommerweges parallel zur Skipiste unter den Felswänden des Bila Pec auf, bis wir nach 1,5 Stunden den Sattel in 2005 Meter Seehöhe erreichen.