Eine lange Reise nach Paris

Am 28. August 2017 um 9.15 Uhr sollten Peter B. und seine Partnerin in Paris landen. Da saßen die Kärntner aber noch in Wien. Ihr Flug aus Klagenfurt war wegen technischer Probleme verspätet, weshalb sie den Anschlussflug versäumten. Was die beiden besonders ärgerte: Auch auf dem nächsten Flug hatte man keinen Platz für sie. „Während des Boardings wurde meiner Lebensgefährtin gesagt, sie könne nicht mitfliegen“, so der Leser. Als das Paar darauf hinwies, dass es gemeinsam reist, wurde auch Herr B. von der Passagierliste gestrichen. Letztlich mussten sie über München nach Paris fliegen, kamen erst um 19.45 Uhr und 10,5 Stunden verspätet an. Da eine Beschwerde-Einreichung technisch nicht klappte, wandte sich der Leser an die „Krone“.