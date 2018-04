Gemeinderats-TV in Graz: Keine „Drehgenehmigung“

Da man sich im Grazer Stadtparlament selten so einig ist wie in dieser Sache, könnte man meinen, dass die Umsetzung nur eine Formsache sei. „Es bedarf hier einer Statutenänderung“, erklärt Rajakovics, „die der Gemeinderat bereits beschlossen hat.“ Das alleine reicht aber nicht, um auf Sendung zu gehen - das Land muss dem erst zustimmen. Und dort lässt man sich damit Zeit. Er wisse auch nicht, warum das so lange dauert, so Rajakovics.