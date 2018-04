In Schwazer Leerflächen kehrt wieder Leben ein

Branchenmix erwünscht

„Wir schauen, dass wir nicht ein weiteres Wettlokal oder den zehnten Friseur bekommen, sondern einen von uns gewünschten Mix“, erklärte Projektleiter Andreas Jenewein beim Pressetermin in der „Schatztruhe“. Das Geschäft in der Franz-Josef-Straße ist ein typisches Beispiel für dieses Modell. Im Vorjahr und heuer gab es in Schwaz rund 25 Neueröffnungen. „Natürlich nicht nur wegen unseres Potentialflächenmanagements. Doch das Modell senkt das Risiko für die Hausbesitzer. Früher warteten sie oft lange zu, bis sie eine Maximalmiete erzielten“, so Jenewein.