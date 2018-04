Australierin: „Pfeift auf eure Problemzonen!“

In ihrem Dokumentarfilm „Embrace“ - die Free-TV-Premiere lief unlängst auf ARTE - erzählte die dreifache Mutter ihre eigene Leidensgeschichte mit Schönheitsidealen und Problemzonen nach. Die körperlichen Spuren, die der natürliche Vorgang der Geburten hinterließ, versuchte sie mit allen Mitteln loszuwerden. Geradezu besessen kämpfte sie gegen ihren eigenen Körper, den sie nur noch abstoßend fand. Zunächst mit Erfolg. „Irgendwann war ich so gut in Form, dass ich an einem Bodybuilding-Wettbewerb teilnehmen konnte“, so Brumfitt. Sie war fit, schlank, straff. „Doch ich war damit alles andere als glücklich.“