Hund sperrte Herrchen vor Supermarkt aus Auto aus

Der kuriose Vorfall ereignete sich am Montag vor einem Supermarkt in der Bahnhofstraße in St. Veit. „Der Hundebesitzer war nur kurz in das Geschäft gegangen, um einzukaufen. Währenddessen ließ er seinen Hund im Auto“, schildert ARBÖ-Kärnten Geschäftsführer Thomas Jank. Und dann war es auch schon passiert: „Der Vierbeiner ist auf die Funkfernbedienung des Zweitschlüssels gestiegen, welche in der Mittelkonsole lag und hat den Wagen zugesperrt.“ Pannenfahrer Patrick Pressen eilte zur Hilfe und nach bangen Minuten konnte der Hundebesitzer seinen treuen Begleiter wieder in die Arme schließen.