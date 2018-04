Weltrekord im Snowbiken am Obertauern aufgestellt

50.000 Höhenmeter in 24 Stunden - so lautete das Ziel von Hermann Koch und Harald Brenter, um einen neuen Guinness World Record aufzustellen. Und das Duo hat es tatsächlich geschafft: 188 Mal rasten sie zwischen Mittwoch- und Donnerstagfrüh über die Schaidbergpiste in Obertauern und kamen damit letztlich auf 63.638 Höhenmeter.