Biathlon-Skandal: 65 Dopingfälle verschwiegen!

„Ich denke, wir haben uns an die Regeln gehalten“, hatte er am Mittwochabend in einem Gespräch mit dem norwegischen Rundfunk (NRK) gesagt. Für seine interimistische Nachfolge sagte der Russe Viktor Maigurow ab, seines Zeichens erster IBU-Vizepräsident. Das Exekutivkomitee bat daraufhin den österreichischen, für Finanzen zuständigen Vizepräsidenten Klaus Leistner zu übernehmen. Er werde als jener der IBU-Vizepräsidenten, der geografisch am nächsten zur Salzburger IBU-Zentrale sitzt, beim täglichen Ablauf im Büro und bei der Organisation helfen. Das sagte der interimistische IBU-Generalsekretär Martin Kuchenmeister zur APA - Austria Presse Agentur.