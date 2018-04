Spatenstich für neue Sonnbergbahn

„Ein zentrales Element unserer Investition ist die Sonnbergbahn, die zukünftig den Natrun mit dem Aberg verbindet und für eine direkte Anbindung ab Maria Alm sorgt“, erklärt Hartwig Moßhammer, Vorstand der Aberg - Hinterthal - Bergbahnen und erklärt: „Wir haben uns bewusst für eine etappenweise Projektumsetzung entschieden, um so einen reibungslosen Ablauf der Erneuerungen sicherzustellen. In einer ersten Bauphase beginnen wir mit dem Bau der Sonnbergbahn.“

Die Bauarbeiten starten mit der Abtragung des alten Kassengebäudes am Fuße des Abergs, das später in das Skizentrum integriert wird. Zeitgleich startet der Umbau der Abergbahn Talstation. In einem weiteren Schritt wird eine Skibrücke direkt über die Bundesstraße errichtet sowie die Tal- und Bergstation der Sonnbergbahn gefertigt. Die Montage der Sonnbergbahn ist mit August geplant.