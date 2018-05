„Kärnten wird dich zum Staunen bringen!“

Dafür gilt es teilweise früh aufzustehen, um etwa auf dem Falkert-Gipfel im Biosphärenpark Nockberge zu warten, bis die Sonne die Bergwelt in ein golden schimmerndes Licht taucht und Gottfried Strobl am Millstätter See seine selbst gezimmerten Boote ins warme Seewasser gleiten lässt. „Amol Ruder eintauchen, ziehen, 20 Meter laafn losn und glei is man mittn am See“, erzählt der Bootsbauer in breitestem Kärntnerisch.