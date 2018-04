„Einfach unfassbar!“ So heiß wird Neusiedl 2018

Von 26. April bis 1. Mai herrscht in Neusiedl am See wieder Ausnahmezustand. Zum 20. Mal geht der legendäre Surf Worldcup über die Bühne. Zur Einstimmung auf den Event der Superlative schaute Veranstalter Mike Piechura im krone.tv-Studio vorbei, um mit Moderator Michael Fally über die Highlights 2018 zu sprechen und die Zuseher mit auf eine Zeitreise anlässlich des „20ers“ zu nehmen (alles im Video oben).