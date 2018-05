Australien: Von Perth nach Broome

Einen erholsamen Tag am weißen Sandstrand legen wir in der Coral Bay ein, die zum Tauchparadies des berühmten Ningaloo Riffs gehört. An Bord eines Glasbodenbootes erforschen wir die wunderbare Unterwasserwelt voll farbenprächtiger Korallen und bunter Fische. Die Unterkünfte hier in der Bay sind recht einfach und bestehen hauptsächlich aus einem großen Campingplatz und einigen Hostels, was aber auch den ganz eigenen Charme ausmacht. Große Hotelprojekte wie am Great Barrier Reef an der Ostküste Australiens wurden bislang von Umweltschützern erfolgreich verhindert.