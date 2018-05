Ein sonnengeküsster Teint dank Orange

Für all jene, die sich heuer erstmals an Orange herantrauen, ein Tipp: Am besten sollte man mit einer möglichst hellen Nuance starten und für den Anfang nur eine Partie des Gesichtes betonen. Fruchtige Lippen oder Wangen, die einen Hauch von Pfirsichfarbenen Blush tragen, setzen schon ein schönes Statement. Wer jedoch nicht genug kriegen kann von diesem Sommertrend, kann es natürlich auch machen wie die Promis und in Sachen Orange in die Vollen gehen.