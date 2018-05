Neapel: Pasta, Pizza und morbider Charme

So sitzen wir Freitagabend gemütlich in einem schönen Ristorante nur wenige Minuten Fußmarsch von der eleganten Galleria Umberto I, in der auch unser Hotel situiert ist. Der von einer gläsernen 57 Meter hohen Kuppel bekrönte Bau entstand 1887-1891 und ist einer der großen Eisen-Glas-Einkaufspaläste des ausgehenden 19. Jahrhunderts. Unsere Restaurantwahl war goldrichtig; die Kellner aufmerksam, die Speisekarte umfangreich. Natürlich gibt es auch Pizza. Eine Pizza, die heutigen Vorstellungen entspricht, soll erstmals am 11. Juni 1889 in Neapel vom Pizzaiolo Raffaele Esposito von der Pizzeria Brandi hergestellt worden sein, der beauftragt worden sein soll, König Umberto I. und seiner Frau Margherita eine Pizza zu servieren. Zumindest hat der Pizzabäcker eine Quittung darüber aufgehoben.