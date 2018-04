Schobesberger: „Es schaut nur oft lustlos aus“

Gutes Gefühl im Prater

Vor allem ist er ein Mann für große Spiele. „Er kann immer explodieren, den Unterschied ausmachen“, stärkt ihm Djuricin den Rücken. Und erinnert an die letzten Derbys im Prater. Im Oktober wurde er binnen vier Tage gleich zweimal zu Rapids Held. In der Liga mit seinem Kopftor zum 1:0, dann mit einem Traumfreistoß im Cup zum 2:1. „Ich will unbedingt etwas zurückzahlen“, fiebert Schobi, dessen Vertrag bis 2022 verlängert wurde, dem Sonntag entgegen. Da kehrt der Austria-Schreck ins Happel-Oval zurück: „Ich lebe nicht in der Vergangenheit, aber natürlich ist das im Hinterkopf, ein gutes Gefühl.“