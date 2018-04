Angie: „Die vielen Spam-Mails frustrieren mich!“

Ich mag mich im Bereich Fotografie noch ein wenig weiterentwickeln. Ansonsten einfach weiter daran arbeiten ich selbst zu werden und zu bleiben und mich auch in Zukunft nicht verstellen. Ich erwarte mir von meinem Blog selbst wenig - ich will nur weiter glücklich damit sein und will dass mir die Arbeit am und um den Blog weiterhin viel Freude bereitet.