Kärnten: Rot-Schwarz vom Landtag gewählt

Die rot-schwarze Landesregierung in Kärnten ist nun offiziell in Amt und Würden. Der Landtag hat am Donnerstag in seiner konstituierenden Sitzung die neue Regierung unter dem Vorsitz von SPÖ-Landeshauptmann Peter Kaiser mehrheitlich gewählt. Der Vorschlag mit fünf SPÖ- und zwei ÖVP-Regierungsmitgliedern erhielt 24 der insgesamt 36 Stimmen, genau so viele wie rote und schwarze Abgeordnete im Landtag sitzen. Zehn Mandatare stimmten dagegen, zwei Stimmen waren ungültig,