Diese Kandidatinnen kämpfen um den Titel

Die charismatische Claudia ist 23 Jahre alt und wohnt in Ottakring. Sie konnte auch beim Casting im Fitnesscenter Fit One von sich überzeugen. Die Wienerin studiert Medizin und ist in der Freizeit viel mit dem Hund unterwegs. Neben dem Lernen holt sie sich beim Sport ihren Ausgleich und geht auch gern mit Freunden fort. „Ich habe mich spontan beworben und war dann umso begeistertet, dass ich gleich zum Casting eingeladen wurde - jetzt oder nie war meine Devise“, erzählt sie im Gespräch mit City4U. Die Studentin ist in Wien geboren und auch gerne in der Stadt unterwegs. Wieso sie das Zeug zur Miss Vienna hat? „Ich denke, eine Miss Vienna muss selbstbewusst sein und wissen, was sie tut! Das Zeug zum Titel hätte ich sicher und ich möchte gerne ein Stückchen von meinem Enthusiasmus an die Wiener abgeben!“.