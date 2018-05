Der Realität entfliehen: Wien durch die VR-Brille

Hin und wieder ist es an der Zeit, der harten Realität zu entfliehen und in eine Fantasiewelt zu reisen, die einen das tägliche Rundherum für eine kurze Zeit vergessen lässt. Was biete sich besser dafür an als die virtuelle Realität? Wer noch keine dieser Brillen zu Hause hat, muss aber nicht verzagen. In Wien gibt es immer mehr Angebote, diese technischen Accessoires auszuprobieren.