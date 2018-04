Hat Weltverband 300.000 Dollar angenommen?

Eine, die diese Vorgänge stets rechtfertigte, war IBU-Generalsekretärin Nicole Resch (für sie gilt die Unschuldsvermutung), die bei der Razzia im Hauptquartier des Weltverbandes in Salzburg gemeinsam mit Präsident Anders Besseberg (Nor) im Fokus der Ermittlungen stand. Besseberg ist am Donnerstag von seinem Amt als Präsident vorläufig zurückgetreten. Der Vorwurf: Geschenkannahme und Bestechung nach §309 StGB in der Höhe von 300.000 US-Dollar, um Doping zu vertuschen. Beide traten zurück. Im Fall einer Anklage stehen die Verdächtigen in Österreich vor Gericht. Es drohen bis zu fünf Jahre Haft.