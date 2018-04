Bis zu 26 Grad: So schön wird das Wochenende

Im Bereich einer milden Südströmung ist es am Sonntag an der Alpennordseite und im Norden zunächst länger sonnig. Allgemein ziehen aber von Süden her mehr und mehr Wolken heran, die im Tagesverlauf an der Alpensüdseite auch einzelne Schauer bringen. Im Südosten sind Gewitter nicht auszuschließen, weiter im Norden bleibt die Schauerneigung gering. Der Wind weht schwach bis mäßig, im Norden, Osten und im Bergland teils auflebend aus Südost. Fünf bis zwölf Grad zeigt das Thermometer in der Früh, maximal 17 bis 26 Grad am Tag.