Wiener SPÖ: Auch Mailath-Pokorny tritt zurück

Von Franz Vranitzky in die Politik geholt

Geboren wurde Paul Andreas Mailath-Pokorny am 15. November 1959 in Wien. Statt Paul machte er jedoch Andreas zum Rufnamen. Nach der Matura 1998 studierte er Jus und Politologie an der Universität Wien. Das Jus-Doktorat machte er 1983, das Studium der Politikwissenschaft schloss er 1986 ab. Dazwischen besuchte er 1984 und 1985 die Johns Hopkins University in Bologna und erwarb ein Diplom in „International Relations“. Nach Jobs beim ORF, in Brüssel und im diplomatischen Dienst trat er 1988 in das Kabinett des damaligen Bundeskanzlers Franz Vranitzky ein und ist seither in der Politik tätig.