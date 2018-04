Protest vor UKH Meidling mit Menschenkette

Auch Streik steht im Raum

„Einsparungen auf dem Rücken der Patienten, das dürfen und werden wir nicht zulassen“, befand auch der Obmann der Kurie der angestellten Ärzte in der Wiener Ärztekammer, Wolfgang Weismüller. Und er drohte ganz unverhohlen: „Die Wiener Ärztekammer ist kampferprobt.“ In weiteren Wortmeldungen wurde dann auch unverblümt ein möglicher Streik in Aussicht gestellt - wie es ihn zuletzt 2016 im Zusammenhang mit den Arbeitszeitdiskussionen in den städtischen Spitälern gegeben hat.