Syrien: Der Tod naht nur 15 Meter über dem Boden

Mit ihrer mobilen S-400-Luftabwehr - sie haben sie auch an der Grenze zu Nordkorea aufgestellt - sind die Russen gut ausgestattet. Das Lkw-gestützte System kann mit seinen Langstrecken-Boden-Luft-Raketen nicht nur in den syrischen Luftraum eindringende Flugzeuge abfangen, sondern wurde auch für die Abwehr ballistischer Kurz- und Mittelstreckenraketen entwickelt. Sollten die Russen sich mit Trump anlegen wollen, sind sie also bestens auf seine „Tomahawks“ vorbereitet.