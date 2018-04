Barbara Meier trauert um ihre Großmutter

Barbara Meier erklärte: „Es tut mir unglaublich Leid, dass ich in dieser Woche nicht bei ‘Let’s Dance‘ tanzen kann, ich habe mich sehr auf diesen Tanz gefreut. Ich möchte nach dieser schrecklichen Nachricht aber natürlich jetzt bei meiner Familie und für meine Eltern da sein. Meine Oma war einer der wichtigsten Menschen in meinem Leben und ich möchte ihr jetzt die letzte Ehre erweisen. Ich freue mich aber sehr, dass ich in der nächsten Woche wieder bei ‘Let’s Dance dabei sein darf.“