BMW-Gruppe schafft 240 neue Jobs am Standort Steyr

Nach der Abgas-Razzia wegen angeblicher Software-Manipulation schreibt das österreichische BMW-Werk wieder positive Schlagzeilen: Zwei neue Projekte sorgen für 240 neue Jobs am Standort in Steyr. Es handelt sich um eine neue Linie für Vier- und Sechszylinder-Benzinmotoren und den Aufbau einer Linie für die Fertigung von Gehäusen für Elektroantriebe. Im Steyrer Werk sind 4500 Mitarbeiter beschäftigt, seit der Gründung 1979 wurden in Summe mehr als 6,8 Milliarden Euro investiert.