Mit City4U zum Miss Vienna Finale

In der Millennium City wird es am 21. April ab 19.30 Uhr ganz schön heiß! 13 junge Mädels treten gegeneinander um den Titel der Miss Vienna 2018 an! Schon vorab ging es bei den Castings richtig rund und nun müssen die Kandidatinnen nach der Absolvierung der Missen Camps wirklich zeigen, was sie können! Denn es kann nur eine gewinnen!