Freistadt: Rücktritt von Bürgermeisterin gefordert

Kritik am Führungsstil

Paruta-Teufer wird von der Opposition der abrupte Abschied von Stadtmarketing-Chefin Bettina Braumann angekreidet. Auch die Rücktritte von zwei schwarzen Stadtsenatsmitgliedern hätten mit dem Führungsstil der Stadtchefin tun. Für Aufregung sorgte im Mühlviertel auch ein Brief der Bürgermeisterin an lokale Vereine. Dieser beschäftigte sogar den Landtag.