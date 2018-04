Das sind die besten heimischen Online-Shops

Im Onlinehandel ist die Kluft zwischen dem, was sich Kunden wünschen und dem, was Händler tatsächlich anbieten, teils erstaunlich groß, ergaben Befragungen vom Handelsverband. So wünschen sich bis zu 95 Prozent der Kunden schnell auffindbare Informationen über Versandbedingungen, Bezahlmöglichkeiten und Retouren. Doch nur fünf bis zehn Prozent der Onlinehändler würden diese Infos auch so anbieten.