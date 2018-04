Do & Co kümmert sich weiter um AUA-Bordverpflegung

„Weiterentwicklung“ des Caterings geplant

Der Vertrag umfasst das Bord-Catering für die Economy, Premium Economy und Business Class am Flughafen Wien. Dazu kommt ein Bestellservice, das bis zu 24 Stunden vor Abflug online auch in der Economy Class gebucht werden kann. Die AUA sprach ohne weitere Details von einer geplanten „Weiterentwicklung“ des Caterings. Der weltbekannte Koch an Bord in der Business Class der Langstreckenflugzeuge wird bleiben.