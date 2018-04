Erste Bilder zeigen US-Armee an Grenze zu Mexiko

US-Präsident Donald Trump hatte seine Regierung vergangene Woche angewiesen, den Einsatz der Nationalgarde an der Grenze in die Wege zu leiten. Das Heimatschutzministerium ist darüber in Gesprächen mit den Gouverneuren der vier betroffenen Bundesstaaten. Neben Arizona grenzen Kalifornien, New Mexico und Texas an Mexiko.