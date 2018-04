Brad Pitt: Nach Trennung glücklicher als je zuvor

Dass Brad Pitt derzeit mehr als zufrieden mit seinem Leben ist, könnte natürlich auch an seiner neuen Flamme liegen. Gerüchten zufolge soll sich der Hollywoodstar seit letztem Herbst ganz heimlich, still und leise mit Neri Oxman, einer Professorin am Massachusetts Institute of Technology, treffen. Ein Insider schildert gegenüber dem Magazin „Us Weekly“: „Brad ist absolut hin und weg von ihr. Die Chemie zwischen ihnen ist der Wahnsinn. Die Funken sind gleich von Beginn an geflogen.“