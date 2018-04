„Geisterbus“ donnert gegen Wiener U-Bahn-Station!

Kurz vor 21.45 Uhr setzte sich der völlig unbesetzte „Geisterbus“ am Hernalser Gürtel plötzlich in Bewegung. Das Fahrzeug wurde immer schneller und rammte alles, was sich ihm in den Weg stellte: Ein Ampelmast wurde überfahren und auch ein Hinweismast der U-Bahn wurde dem Erdboden gleichgemacht.