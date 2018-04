Marquez wehrt sich gegen harte Rossi-Kritik

„So etwas kann jedem Fahrer passieren. Wir gehen alle ans Limit“, so Marquez, der Rossi von der Strecke drängte. Der Italiener kam daraufhin zu Sturz. „In Argentinien ist es mit Valentino passiert, aber es hätte genauso gegen einen anderen Fahrer sein können. Valentino ist auch nur einer von vielen Gegnern“, so Marquez. Rossi habe dem Spanier Absicht unterstellt: „Er war schneller. Also warum überholt er mich nicht einfach in der nächsten Kurve. Er ist stattdessen bewusst in mich reingefahren, in mein Motorrad, in mein Bein, um mich von der Linie zu drängen. Wenn ich stürze, ist er glücklich.“