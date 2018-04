„Fahr zur Hölle“ - das Rot-Drama um Gigi Buffon

Das Drama des Gigi Buffon: Im November verpasste er mit Italiens Nationalteam die WM 2018 und am Mittwoch erlebte er die nächste schwarze Stunde: Die 40-jährige Goalie-Legende wähnte sich mit Juventus Turin bereits in der Verlängerung, als Schiri Michael Oliver in der 93. Minute auf den Elfmeterpunkt zeigte. Und bei Buffon die Sicherungen durchbrannten, er den Referee beleidigte und Rot sah. Das unrühmliche Ende für ihn in der Champions League, wo er damit wohl ohne Titelgewinn bleiben wird. Am Ende stieg Real Madrid trotz einer 1:3-Niederlage ins Halbfinale auf.