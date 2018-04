Insider: Tesla-SUV Model Y soll schon 2019 starten

Die Sache mit dem S3XY

Wenn das Model Y auf den Markt kommt, geht endlich Elon Musks leicht infantiles Spiel mit den Modellbezeichnungen auf. Bisher gibt es die Modelle S, X und 3. Nimmt man die 3 als umgedrehtes E, nimmt das Y dazu und bringt die Buchstaben in die richtige Reihenfolge, entsteht S3XY, also in Buchstaben: SEXY. Was als Scherz jedenfalls besser ist als Musks grenzwertiger Aprilscherz.