Finanzdrama erschüttert Panathinaikos Athen

Der 20-fache griechische Meister befindet sich in einer dramatischen Finanzlage. Griechische Sportportale schätzen, dass Panathinaikos aktuellen und ehemaligen Spielern und Lieferanten knapp 60 Millionen Euro schulde. Die Profis hatten am Dienstag gestreikt und nicht am Training teilgenommen. Sie erklärten sich am Mittwoch bereit, wieder zu spielen, nachdem der Klubvorstand ihnen versprochen hatte, 30 Prozent der Monatsgehälter zu zahlen. Die Profis seien seit November 2017 nicht bezahlt worden, berichteten griechische Sportmedien.