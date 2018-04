Berger mit Perugia wie im Vorjahr im CL-Final-Four

Um den letzten Platz beim Finalturnier spielen am Mittwochabend in einem italienischen Duell Trentino und Civitanova. Das Hinspiel hatte Civitanova 3:1 gewonnen. Final-Four-Gastgeber Rubin Kasan ist für den Final-Event gesetzt, die Titelentscheidung in Russland fällt am Wochenende 12./13. Mai.