Sängerin Antonia: Strom hält ihren Body fit

Drei Mal pro Woche

„Diese Art des Trainings betreibe ich schon viele Jahre. Derzeit bis zu drei Mal pro Woche“, verrät sie. Und sie muss dafür nicht einmal mehr in ein Studio gehen. Denn: Mit dem „Easy Motion Skin“-Trainingsanzug kann sich Antonia, die auf Mallorca lebt und dort im Sommer im „Bierkönig“ singt, praktisch immer und überall für ihre kräfteraubenden Auftritte in Schuss halten. „Perfekt für jemanden wie mich, der so viel unterwegs ist“