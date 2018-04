Steyr wird zum Motorenwerk für alle Fälle

180 neue Arbeitsplätze

Das weltweit einzige Dieselmotoren-Entwicklungszentrum der BMW-Gruppe ist hier beheimatet, doch immer mehr richten sich die Steyrer auf den Wandel der Mobilität ein. Ab Mitte 2019 wird in der Eisenstadt mit der Errichtung eines fünften Produktionsbands begonnen, das dann im Februar 2020 in Betrieb gehen soll. Vier- und Sechs-Zylinder-Motoren sollen hier erzeugt werden - Benziner. „Das sind 180 Arbeitsplätze zusätzlich“, so Christoph Schröder, der Geschäftsführer des Werks ist, das im Vorjahr über 1,32 Millionen Motoren hergestellt hat.