Lehrerin stürzte bei Skitour 150 Meter in den Tod

Mehr als 700 Kerzen waren bis Mittwoch im digitalen Trauerbuch für die bei einer Skitour am Wochenende im Tennengau ums Leben gekommene Lehrerin Petra E. aus Desselbrunn entzündet. Die 34-Jährige stürzte in den Tod - wird am Samstag in ihrer Heimatgemeinde beigesetzt.