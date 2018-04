40-Jähriger plünderte mehrere KFZ-Werkstätten

Festnahme erfolgte in Salzburg

Festgenommen wurden der Haupttäter und sein Komplize in Salzburg, nachdem sie in der Nacht zum 21. Dezember bei einem Autohaus in Frastanz (Bez. Feldkirch) ein Auto entwendet hatten. Mit diesem Wagen fuhren sie nach Feldkirch, wo sie aus einem Autohaus einen 150 Kilo schweren Tresor stahlen, in ein auf dem Firmenareal abgestelltes Kundenfahrzeug verluden und sich aus dem Staub machten. Polizisten der AGM Salzburg („Schengenfahnder“) entdeckten noch am 21. Dezember das Fahrzeug der Täter und nahmen diese kurze Zeit später fest.